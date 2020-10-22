Алтайская фирма заплатит полмиллиона за передачу вознаграждения сотруднику депо

Барнаульскую фирму «Аура» мировой суд признал виновным в административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Как рассказывает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, представитель фирмы передал сотруднику депо «Алтайская» вознаграждение в расчете, что тот закроет глаза на неисправность вагона.