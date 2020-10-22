Алтайская фирма заплатит полмиллиона за передачу вознаграждения сотруднику депо

Представитель фирмы «Аура» действовал в интересах своей организации. Он передал старшему осмотрщику-ремонтнику вагонов эксплуатационного вагонного депо «Алтайская» денежное вознаграждение за сокрытие технической неисправности вагона. Вагон выезжал с подъездных путей фирмы.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
И мировой судья судебного участка № 4 Октябрьского района Барнаула признал юрлицо виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.