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Алтайская фирма заплатит полмиллиона за передачу вознаграждения сотруднику депо

Барнаульскую фирму «Аура» мировой суд признал виновным в административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Как рассказывает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, представитель фирмы передал сотруднику депо «Алтайская» вознаграждение в расчете, что тот закроет глаза на неисправность вагона.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Представитель фирмы «Аура» действовал в интересах своей организации. Он передал старшему осмотрщику-ремонтнику вагонов эксплуатационного вагонного депо «Алтайская» денежное вознаграждение за сокрытие технической неисправности вагона. Вагон выезжал с подъездных путей фирмы.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

И мировой судья судебного участка № 4 Октябрьского района Барнаула признал юрлицо виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

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