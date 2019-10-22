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Происшествия

ФСБ удержала альпинистов от незаконного покорения Белухи

Несколько туристических групп с альпинистами планировали поход на восточный пик Белухи по маршруту, который проходит через границу. Сотрудники погрануправления ФСБ России по Республики Алтай успели остановить туристов и выписали им штрафы. Часто путешественники даже не знают, что идут незаконным путем.

Альпинисты и очень много снега.
Альпинисты и очень много снега.
СС0

За нарушение режима госграницы к административной ответственности привлекли более 40 российских и иностранных туристов. Им выписали штрафы, пишут «Новости Горного Алтая».

Зачастую альпинисты доверяют свои туроператорам, которые предлагают им такие маршруты и умалчивают о нарушении законодательства. При этом существует несколько маршрутов восхождения на Белуху с российской стороны, которые не пересекают линию границы.

В пограничном управлении отмечают, что само по себе стремление людей покорять горные вершины достойно уважения, однако, нельзя при этом нарушать закон.

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