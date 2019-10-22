ФСБ удержала альпинистов от незаконного покорения Белухи

Несколько туристических групп с альпинистами планировали поход на восточный пик Белухи по маршруту, который проходит через границу. Сотрудники погрануправления ФСБ России по Республики Алтай успели остановить туристов и выписали им штрафы. Часто путешественники даже не знают, что идут незаконным путем.