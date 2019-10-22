ФСБ удержала альпинистов от незаконного покорения Белухи

За нарушение режима госграницы к административной ответственности привлекли более 40 российских и иностранных туристов. Им выписали штрафы, пишут «Новости Горного Алтая».
Зачастую альпинисты доверяют свои туроператорам, которые предлагают им такие маршруты и умалчивают о нарушении законодательства. При этом существует несколько маршрутов восхождения на Белуху с российской стороны, которые не пересекают линию границы.
В пограничном управлении отмечают, что само по себе стремление людей покорять горные вершины достойно уважения, однако, нельзя при этом нарушать закон.