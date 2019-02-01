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1 февраля
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Происшествия

Алтайская пара зверски убила пенсионерку из-за денег

СУ СКР по Алтайскому краю завершил уголовное дело против 26-летнего жителя Смоленского района и его 43-летней сожительницы. Их обвиняются убийстве беспомощной пожилой женщины по предварительному сговору и разбое с применением насилия и предметов в качестве оружия.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

По данным следствия, вечером 4 апреля 2018 года пьяные обвиняемые пришли к знакомой пожилой женщине, чтобы взять у нее в долг. Однако она отказалась им занять и потребовала покинуть дом. Движимая корыстными побуждениями, парочка решила совершить разбойное нападение и убить пенсионерку. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, они нанесли ей множественные удары в область головы взятыми в доме предметами, после чего задушили.

Убедившись, что 79-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, злоумышленники обыскали дом, но не нашли ни денег, ни ценных вещей. После этого они скрылись с места преступления.

Следователи СКР и оперативные сотрудники полиции раскрыли убийство в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину в содеянном, следствию удалось собрать достаточные доказательства их злодеяний. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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