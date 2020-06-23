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Происшествия

Алтайская пенсионерка чуть не лишилась накоплений из-за «магического» ритуала

82-летняя жительница Целинного района поверила незнакомке, которая пообещала избавить ее от недугов и всех проблем. Для это нужно было всего лишь провести ритуал.

Магический шар, экстрасенс.
Магический шар, экстрасенс.
СС0

Полученные от пенсионерки 8 тыс. рублей на глазах у пожилой женщины «экстрасенс» завернула в газету, произвела над свертком ряд манипуляций, после чего вернула его и сказала спрятать под кровать. При этом развернуть его рекомендовала через несколько дней, рассказывают в полиции.

Пожилая женщина решила проверить наличие денег в свертке через несколько часов после ухода «целительницы». Их там не оказалось.

О случившемся пенсионерка сразу сообщила в полицию. Причастной к преступлению оказалась 39-летняя жительница сопредельного государства. Ритуальщицу задержали в Бийске, куда она приехала к знакомому мужчине.

Выяснилось, что это не первый подобный случай в практике подозреваемой. Прошедшей весной она провела аналогичные «обряды» у двух жительниц Смоленского района 1951 и 1940 годов рождения.

У одной пенсионерки злоумышленница похитила 6 тысяч рублей и золотые украшения: обручальное кольцо, две пары золотых серег и цепочку с крестиком. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. У второй — 11 тысяч рублей.

По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

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