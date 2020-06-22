Алтайская пенсионерка купила у мошенников шубы-подделки и куртки не из кожи

27-летний и 41-летний мужчины приехали в село Ананьевка. Там они зашли в дом женщины 1949 года рождения и продали ей две шубы якобы из меха норки.

«Сначала зашел один мужчина и за 90 000 рублей продал шубу. Спустя какое-то время на пороге появился еще один продавец — второе меховое изделие он согласился отдать с хорошей скидкой — за 50 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Также женщина приобрела у незнакомцев две куртки и постельное белье. После она заподозрила, что шубы изготовлены не из меха норки.

Мошенники продавали шубы и куртки. 22.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве в соседнем районе. Мужчины признались, что обманули пенсионерку и вернули деньги.

Примечательно, что продавцы приехали в Алтайский край на автомобилях из Волгоградской и Ростовской областей — для торговли вещами.

В МВД напомнили, что такие продавцы не предоставляют никаких документов на товар, а также не дают чеки и гарантию.

Как правило, они заезжают на двух-трех автомобилях в небольшие населенные пункты и продают некачественные товары, завышая их стоимость в несколько раз.