Алтайская пенсионерка отсудила 600 тысяч рублей за смерть внучки в ДТП

Бабушка обратилась к прокурору за юридической помощью, так как в виду своего финансового положения не могла нанять себе адвоката, который помог бы добиться от водителя денежной компенсации.
Ранее водителя признали виновником смертельного ДТП. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль неисправного автомобиля и сбил 19-летнюю жительницу села Новичиха. От многочисленных травм девушка скончалась в машине скорой помощи.
Потерпевшей по уголовному делу была признана бабушка погибшей, которая воспитывала внучку с малых лет. Ей был причинен моральный вред, который выразился в нравственных страданиях в связи с потерей родного человека.
Прокурор района откликнулся на просьбу и в феврале 2020 года направил иск о взыскании денежной компенсации морального вреда в Новичихинский районный суд.
Требования прокурора удовлетворили частично, с жителя села Новичиха взыскано 600 000 рублей.