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18 июня
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Происшествия

Алтайская пенсионерка отсудила 600 тысяч рублей за смерть внучки в ДТП

Жительница Новичихинского района отсудила 600 тысяч рублей у виновника ДТП, в котором погибла ее внучка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Бабушка обратилась к прокурору за юридической помощью, так как в виду своего финансового положения не могла нанять себе адвоката, который помог бы добиться от водителя денежной компенсации.

Ранее водителя признали виновником смертельного ДТП. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль неисправного автомобиля и сбил 19-летнюю жительницу села Новичиха. От многочисленных травм девушка скончалась в машине скорой помощи.

Потерпевшей по уголовному делу была признана бабушка погибшей, которая воспитывала внучку с малых лет. Ей был причинен моральный вред, который выразился в нравственных страданиях в связи с потерей родного человека.

Прокурор района откликнулся на просьбу и в феврале 2020 года направил иск о взыскании денежной компенсации морального вреда в Новичихинский районный суд.

Требования прокурора удовлетворили частично, с жителя села Новичиха взыскано 600 000 рублей.

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