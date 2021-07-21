Алтайская полиция ищет двух баранов, сбежавших перед Курбан-байрамом

В Рубцовске 19 июля пропали два черных барашка. Хозяин подал в розыск и теперь установлением местонахождения беглецов занимается МО МВД России «Рубцовский».

Сотрудники полиции просят всех, кто видел двух баранов черной масти, ушедших со двора дома по пр. Кольцевому, сообщить в дежурную часть по телефону 8−38557 91−025 или 102.

В обсуждениях потерь и находок в группе «Инцидент Рубцовск» уже объявился мужчина, который располагает информацией о пропавших.

«Сегодня к нам на территорию забежали 2 барашка, видимо, убежали. Они с ошейниками, выход им заблокировали, хозяева отзовитесь!» — пишет мужчина, указывая свой номер для связи.

К слову, 20 июля начался Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Накануне верующие держат однодневный пост. Не едят и не пьют до захода солнца, а в сам день праздника могут принести в жертву барана или верблюда. Мясо делится на три части: первую оставляют себе, второй делятся с соседями, друзьями или родственниками, а третью отдают нуждающимся.

20 июля президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Также на встрече в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин поздравил его с Курбан-байрамом, пишет РИА Новости. «Ид мубарак („благословенный праздник“ — ред.)», — произнес Путин в начале встречи.