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Происшествия

Чиновники на Алтае ответят за купленные для детей-сирот дом, бьющий всех током

Следственный комитет России по Алтайскому краю по результатам проверки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Речь идет о покупке квартир в доме, где все бьется током.

"Сиротский" дом в Камне-на-Оби.
"Сиротский" дом в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

Следователи установили, что с октября 2014 по декабрь 2018 года Главное управление строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края и КГКУ «Региональное жилищное управление» заключили несколько контрактов на покупку 31 квартиры в в доме, расположенном по улице Украинская в Камне-на-Оби.

Общая сумма контрактов составила около 35 млн рублей.

После подписания актов приема-передачи должностные лица приняли в госсобственность жилые помещения, которые не соответствовали строительным и санитарным нормам.

В частности, в них ненадлежащим образом работали инженерные коммуникации — утечка из системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

По договорам найма квартиры переданы для проживания гражданам из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. При этом недочеты, допущенные при строительстве, представляют угрозу для жизни и здоровья жильцов квартир данного жилого дома.

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