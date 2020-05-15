Алтайская предпринимательница пустила «сиротское» пособие девочки на свой бизнес

Проверка, проведенная прокуратурой Топчихинского района в марте 2020 года, установила, что социальной пенсией девочки, выплачиваемой по случаю потери кормильца, пользуется ее опекун, рассказала помощник прокурора Топчихинского района Дарья Маликова.
Опекуном является местная предпринимательница, и у своей подопечной она забрала 290 тыс. рублей, которые направила на цели бизнеса.
В прокуратуре объяснили, что опекуны не имеют права собственности на алименты, пенсии, пособии и иные социальные выплаты своих подопечных. Опекун обязан распоряжаться этими деньгами исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
В данном же случае опекун умышленно, с целью хищения и из корыстных побуждений, получая деньги сироты на почте, забрала их, сообщили в прокуратуре.
По материалам проверки прокуратуры Топчихинского района Алейским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.160 УК РФ).