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Происшествия

Алтайская предпринимательница пустила «сиротское» пособие девочки на свой бизнес

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту присвоения опекуном социальной пенсии по случаю потери кормильца в крупном размере. Как сообщает краевая прокуратура, опекуном девочки, которой предназначалось пособие, была предпринимательница из Топчихинского района.

Деньги.
Деньги.
СС0

Проверка, проведенная прокуратурой Топчихинского района в марте 2020 года, установила, что социальной пенсией девочки, выплачиваемой по случаю потери кормильца, пользуется ее опекун, рассказала помощник прокурора Топчихинского района Дарья Маликова.

Опекуном является местная предпринимательница, и у своей подопечной она забрала 290 тыс. рублей, которые направила на цели бизнеса.

В прокуратуре объяснили, что опекуны не имеют права собственности на алименты, пенсии, пособии и иные социальные выплаты своих подопечных. Опекун обязан распоряжаться этими деньгами исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В данном же случае опекун умышленно, с целью хищения и из корыстных побуждений, получая деньги сироты на почте, забрала их, сообщили в прокуратуре.

По материалам проверки прокуратуры Топчихинского района Алейским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.160 УК РФ).

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