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Происшествия

Алтайская школьница героически спасла детей из огня

Вечером 13 марта в Новоалтайске загорелся частный дом, в котором было двое детей. Восьмиклассница Анастасия Русина не растерялась в сложно ситуации и смогла вывести их из огня.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

С детьми 5 и 9 лет присматривала 14-летняя Настя. Когда она укладывала их спать, в доме неожиданно погас свет.

Школьница решила посмотреть, горит ли свет в соседних домах, и вышла на веранду. В этот момент стены веранды уже полыхали открытым пламенем.

Настя ни медля ни секунды вернулась назад в дом, который стал быстро заполняться едким дымом, дышать становилось сложнее.

Дети начали плакать, но девочка не растерялась, постаравшись как можно быстрее одеть ребят, вывела их на улицу.

«По словам педагогов Анастасия Русина всегда отличалась доброжелательностью, отзывчивостью, готовностью прийти на помощь. Проявила данные качества школьница и в этой непростой ситуации, не испугавшись, не поддавшись панике, вывела детей в безопасное место, чем спасла им жизнь», — рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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