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Происшествия

Алтайская школьница перестала дышать после того, как выпила пиво

Подросток из села Топчиха умерла после того, как попробовала пиво дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Трагедия произошла 17 ноября. 16-летняя девушка решила незаметно попробовать алкоголь, который купили для себя ее родители. В тот момент их не было дома.

Когда подросток выпила пиво, она упала и перестала дышать. Ее пытался реанимировать младший брат.

Прибывшая на место скорая помощь забрала девушку в больницу, где она и скончалась. Врачи подозревают, что это было отравление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное СК.

«Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла», — сообщили в ведомстве.

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