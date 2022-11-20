Алтайская школьница перестала дышать после того, как выпила пиво

Трагедия произошла 17 ноября. 16-летняя девушка решила незаметно попробовать алкоголь, который купили для себя ее родители. В тот момент их не было дома.
Когда подросток выпила пиво, она упала и перестала дышать. Ее пытался реанимировать младший брат.
Прибывшая на место скорая помощь забрала девушку в больницу, где она и скончалась. Врачи подозревают, что это было отравление.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное СК.
«Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла», — сообщили в ведомстве.