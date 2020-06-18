Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Алтайская школьница с укулеле поехала в Новосибирск и исчезла

16-летняя Ангелина Долгова из Республики Алтай поехала автостопом в Новосибирск и перестала выходить на связь. Ее поисками занялись правоохранители.

Девушка с укулеле.
Девушка с укулеле.
CC0

Девушка проживает в селе Чемал с матерью, рассказали в региональном следственном управлении.

16 июня утром она взяла личные вещи и гавайскую гитару, на перекладных добралась до Новосибирска, где ее видели на автовокзале.

До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы

  • на вид 14−16 лет,
  • рост 170−175 см,
  • худощавое телосложение,
  • волосы темного цвета с розовыми прядями, стрижка «карэ»,
  • глаза карие,
  • нос прямой.
Школьника поехала в Новосибирск и пропала.
Школьника поехала в Новосибирск и пропала.
altai.sledcom.ru

Следственное управление просит всех обладающих информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (38822) 49596 (телефонная линия «Ребенок в опасности»); 8−913−999−90−72 (телефон оперативного дежурного следственного управления); 8−913−991−78−21 (телефон доверия).

Конфиденциальность гарантирована.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость