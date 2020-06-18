Алтайская школьница с укулеле поехала в Новосибирск и исчезла

Девушка проживает в селе Чемал с матерью, рассказали в региональном следственном управлении.
16 июня утром она взяла личные вещи и гавайскую гитару, на перекладных добралась до Новосибирска, где ее видели на автовокзале.
До настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы
- на вид 14−16 лет,
- рост 170−175 см,
- худощавое телосложение,
- волосы темного цвета с розовыми прядями, стрижка «карэ»,
- глаза карие,
- нос прямой.
Следственное управление просит всех обладающих информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (38822) 49596 (телефонная линия «Ребенок в опасности»); 8−913−999−90−72 (телефон оперативного дежурного следственного управления); 8−913−991−78−21 (телефон доверия).
Конфиденциальность гарантирована.