Алтайская школьница забеременела от 18-летнего парня

Инцидент случился в октябре 2019 года. По версии следствия, парень знал о возрасте девочки, но все равно вступил с ней в интимную связь на добровольной основе. Об этом стало известно, потому что школьница забеременела.
По уголовному делу (по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ) проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Следователи дадут оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, принятых ими мер по предупреждению преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.
В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятых ими мер по предупреждению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.