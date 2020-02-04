Алтайская школьница забеременела от 18-летнего парня

Следователи отдела в Горно-Алтайске возбудили уголовное дело по факту полового сношения 18-летнего местного жителя с 15-летней девочкой, сообщил сайт ведомства.

Инцидент случился в октябре 2019 года. По версии следствия, парень знал о возрасте девочки, но все равно вступил с ней в интимную связь на добровольной основе. Об этом стало известно, потому что школьница забеременела.

По уголовному делу (по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ) проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Следователи дадут оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, принятых ими мер по предупреждению преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.

В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятых ими мер по предупреждению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.