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Происшествия

Алтайская студентка потратила 100 тысяч рублей и наврала полицейским о краже

На Алтае 18-летняя девушка потратила крупную сумму и придумала историю о краже. Однако студентка не смогла обмануть бдительных полицейских, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Во время разбирательства полицейские обратили внимание на противоречивые объяснения девушки. На вопросы она отвечала невнятно и уклончиво, поэтому у сотрудников уголовного розыска и возникло подозрение, что студентка их обманывает.

Правоохранители предупредили студентку об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но горожанка твердо стоял на своем, уверяя, что является потерпевшей.

«Однако, через несколько дней, когда факт кражи не подтвердился, в ходе очередной беседы с полицейскими, девушка призналась, что все это время обманывала их», — отмечают в ведомстве.

Выяснилось, что на карту перечисляли социальное пособие. Студентка делала покупки в магазинах Горно-Алтайска и переводила деньги своим друзьям. Когда средства закончились, девушка хотела избежать объяснений со своими опекунами и придумала историю о краже.

Возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

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