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Происшествия

Алтайская таможня возбудила дело из-за незаконного экспорта леса

Алтайские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж более 55 млн рублей за лесоматериалы, сообщила пресс-служба ведомства. Компания-фигурант не называется. Известно, что лес экспортировали в Таджикистан, а деньги за него обратно в Россию не поступали.

Экспорт древесины.
Экспорт древесины.
Пресс-служба Алтайской таможни.

Сотрудники Алтайской таможни и УФСБ России по Алтайскому краю установили, что директор российской компании в рамках внешнеторгового контракта экспортировал лесоматериалы с 2014 по 2015 год и не получил деньги за них на расчетный счет своей фирмы. Это нарушение валютного законодательства.

«Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации образует состав уголовного преступления», — поясняют в ведомстве.

По данной статье нарушителям грозит срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

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