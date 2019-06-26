Алтайская таможня возбудила дело из-за незаконного экспорта леса

Алтайские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж более 55 млн рублей за лесоматериалы, сообщила пресс-служба ведомства. Компания-фигурант не называется. Известно, что лес экспортировали в Таджикистан, а деньги за него обратно в Россию не поступали.