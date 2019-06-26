Алтайская таможня возбудила дело из-за незаконного экспорта леса

Сотрудники Алтайской таможни и УФСБ России по Алтайскому краю установили, что директор российской компании в рамках внешнеторгового контракта экспортировал лесоматериалы с 2014 по 2015 год и не получил деньги за них на расчетный счет своей фирмы. Это нарушение валютного законодательства.
«Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации образует состав уголовного преступления», — поясняют в ведомстве.
По данной статье нарушителям грозит срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.