Алтайская турбаза вспыхнула из-за неисправности печи

Пожар произошел на турбазе «Троя» в Чемальском районе (Республика Алтай) 2 января. Огонь охватил крышу и верхний этаж. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 14:13. При прибытию спасатели обнаружили, что пламя уже охватило крышу здания и второй этаж.

На момент пожара в здании находилось семь отдыхающих и три работника — их эвакуировали. Пострадавших и погибших нет. На месте работали 10 человек, использовали пять единиц техники.

Площадь турбазы — 600 кв. м.

По данным МЧС, причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

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