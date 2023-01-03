Алтайская турбаза вспыхнула из-за неисправности печи

Сообщение о пожаре поступило в 14:13. При прибытию спасатели обнаружили, что пламя уже охватило крышу здания и второй этаж.
На момент пожара в здании находилось семь отдыхающих и три работника — их эвакуировали. Пострадавших и погибших нет. На месте работали 10 человек, использовали пять единиц техники.
Площадь турбазы — 600 кв. м.
По данным МЧС, причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Ранее неудачно запущенный фейерверк стал причиной пожара в новогоднюю ночь в Новосибирске.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!