Пьяные алтайские арестанты нанесли себе травмы в отделении полиции

Двое жителей Волчихи травмировали себя в местном отделении полиции после конфликта с местным уголовником. Все трое сидели в камере для административно задержанных. Родные пострадавших считают, что уголовник заставил их близких нанести себе травмы. Также они утверждают, что перед этим нарушитель порядка пронес с собой в камеру алкоголь. В полиции этот факт опровергают.

Газировка с сюрпризом

Как рассказала altapress.ru руководитель приемной «Единой России» в Волчихинском районе Анна Скобина, 25 мая двоих мужчин задержали за административное правонарушение на сутки. В тот же день в их камеру подсадили неоднократно судимого сельчанина, которого арестовали на 10 дней. По словам родных его соседей по камере, мужчина был в состоянии опьянения, а с собой под видом простой газировки принес алкоголь, смешанный с лимонадом.

Анна Скобина,

руководитель приемной «Единой России» в Волчихинском районе:

Он выпивал прямо в камере, куражился над ними. Затем стал заставлять их пить. В конце концов, мужчины нанесли себе глубокие порезы. Им пришлось вызывать «скорую помощь». Одного зашили и отпустили, другому понадобилась госпитализация.

Камеры для арестованных. СС0

Закусывать надо

Родственники обоих пострадавших анонимно обратились с жалобой на «горячую линию» алтайского МВД и лично к Анне Скобиной. Называть свои имена они опасаются.

Анна Скобина,

руководитель приемной «Единой России» в Волчихинском районе:

Я обращалась за разъяснениями к главе районного отделения МВД, но он отказался прокомментировать ситуацию. Родственники пострадавших считают, что судимый мужчина пронес в изолятор что-то вроде заточки и заставил сокамерников заниматься членовредительством.

Несколько другое мнение на этот счет у алтайского адвоката Виктора Чумакова, который оказался в курсе ситуации. Он уточнил, что травмы мужчины себе нанесли частью железной койки, которая стояла в изоляторе. По мнению защитника, всему виной передозировка алкоголем, а не чье-то влияние. «У них ведь даже закуски никакой не было», — говорит Чумаков. Тот факт, что задержанный пронес в камеру алкоголь, адвокат считает халатностью со стороны сотрудников полиции.

Полиция , наручники. СС0

Комментарий МВД

Altapress.ru обратился за разъяснениями в ГУ МВД России по Алтайскому краю. В полиции сообщили, что проводят проверку ситуации и зафиксировали «нарушение действующего законодательства со стороны граждан, арестованных в административном порядке». Факт проноса алкоголя в полиции опровергли.

«На данный момент необходимо уточнить: никаких запрещенных предметов никто из административно арестованных в ИВС не проносил», — подчеркнули полицейские.