Алтайские авторитеты вывезли жертву в багажнике, но убить не смогли

8 февраля в Бийске развернулась криминальная история в духе 90-х годов. Двое местных авторитетов жесткого избили мужчину, а потом вывезли в багажнике за пределы города.

Жертвой ранее судимых местных жителей, имеющих авторитет в уголовно-криминальной среде, стал 35-летний мужчина, сообщили в краевом СК.

Подозреваемые нанесли ему многочисленные ранения в жизненно-важные органы, засунули в багажник и вывезли за город, чтобы убить. Мужчина же оказал активное сопротивление и сумел скрыться от похитителей, обратился к врачам и остался жив.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемых задержали По делу допрашиваются свидетели и очевидцы, проведены обыски по месту жительства задержанных, изучаются записи с камер видеонаблюдения.