Алтайские бухгалтеры украли почти 30 млн рублей в больнице

Троих бывших сотрудников Улаганской районной больницы (Республика Алтай) обвиняют в мошенничестве. Они украли из медучреждения почти 30 млн рублей, сообщают « Новости Горного Алтая ».

По версии следствия, с 2014 года три бухгалтера Улаганской районной больницы подделывали документы о начислении себе завышенной зарплаты. Это продолжалась в течение пяти лет.

Также обвиняемые завышали зарплату родственникам и знакомым, которые фактически в учреждении не работали.

Помимо этого, подозреваемые подделывали и использовали в своих целях платежные поручения о переводе денег.

В общей сложности подозреваемые похитили около 29,7 млн рублей.

В отношении них возбудили уголовные дела ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Дело рассмотрит городской суд Горно-Алтайска.