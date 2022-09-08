Алтайские бухгалтеры украли почти 30 млн рублей в больнице

По версии следствия, с 2014 года три бухгалтера Улаганской районной больницы подделывали документы о начислении себе завышенной зарплаты. Это продолжалась в течение пяти лет.
Также обвиняемые завышали зарплату родственникам и знакомым, которые фактически в учреждении не работали.
Помимо этого, подозреваемые подделывали и использовали в своих целях платежные поручения о переводе денег.
В общей сложности подозреваемые похитили около 29,7 млн рублей.
В отношении них возбудили уголовные дела ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Дело рассмотрит городской суд Горно-Алтайска.