Алтайские чиновники подозреваются в халатности при строительстве дома для сирот

Следователи выяснили, что с ноября 2019 года по январь 2020 года должностные лица МУП «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» и республиканского министерства регионального развития ненадлежащим образом контролировали строительство дома.
В частности, при монтаже бетонной плиты перекрытия между этажами допущены нарушения технологии укладки бетона.
Из-за этого «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» было вынуждено заключить дополнительное соглашение к договору строительного подряда со строительной организацией, которая выполнила работы по демонтажу плиты перекрытия и по монтажу новой плиты перекрытия на общую сумму 2,6 млн рублей.
По уголовному делу о халатности проводится комплекс следственных действий.