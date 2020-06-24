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Происшествия

Алтайские чиновники подозреваются в халатности при строительстве дома для сирот

Чиновников Республики Алтай подозревают халатности при долевом строительстве дома, предназначенного, в том числе, для детей-сирот. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

Следователи выяснили, что с ноября 2019 года по январь 2020 года должностные лица МУП «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» и республиканского министерства регионального развития ненадлежащим образом контролировали строительство дома.

В частности, при монтаже бетонной плиты перекрытия между этажами допущены нарушения технологии укладки бетона.

Из-за этого «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление» было вынуждено заключить дополнительное соглашение к договору строительного подряда со строительной организацией, которая выполнила работы по демонтажу плиты перекрытия и по монтажу новой плиты перекрытия на общую сумму 2,6 млн рублей.

По уголовному делу о халатности проводится комплекс следственных действий.

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