Алтайские чиновники простили подрядчику 94 млн рублей и попали под уголовное дело

Должностные лица правительства Республики Алтай и местного управления капитального строительства оказались фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили в республиканском СУ СКР.

Речь идет о строительстве системы оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок».

Чиновники знали, что подрядчик (АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай») не выполнил часть работ, но все равно подписали акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму порядка 505 млн рублей.

Из них 94 млн рублей за невыполненные работы.

На основании подписанной документации на расчетный счет подрядчика перечислили бюджетные деньги.

Следствие квалифицировало это как превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф обвинил власти Республики Алтай в хищении средств, выделенные на восстановление озера Манжерок.