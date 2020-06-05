Алтайские дальнобойщики пострадали от рук молодого лжезаправщика

Иркутские полицейские смогли задержать предполагаемого мошенника, который похищал деньги у дальнобойщиков под предлогом продажи топлива по низкой цене. Среди пострадавших водителей есть жители Алтайского края, рассказали в местном главке МВД.

На протяжении последних двух месяцев 19-летний молодой человек предлагал водителям грузовых автомобилей, отдыхавших на окраине Шелехова, приобрести дешевое топливо на одной из АЗС.

Сопроводив тягач к заправочной станции, аферист указывал место парковки, номер колонки, брал деньги и исчезал в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска подозревают фигуранта по меньшей мере в шести преступлениях, однако не исключают, что количество краж может оказаться значительно больше.

По сведениям оперативников, от его действий пострадали водители из Московской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края.

Решением суда подозреваемого отправили под домашний арест.

Граждан, пострадавших от его действий, полиция просит позвонить по телефону 89526282000 или 02 (с мобильного 102).