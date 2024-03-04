Алтайские эксперты нашли опасного вредителя в импортных хризантемах

В 120 цветах выявили западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis Pergande.
Трипсы распространяются в теплицах и вредят всем овощным культурам, а также большинству декоративно-цветочных растений. Они переносят опасные для растений вирусные заболевания.
Питаясь, вредитель искривляет концы побегов. В результате бутоны не раскрываются и засыхают.
Зараженные цветы уничтожили сжиганием под контролем специалистов.
Ранее более тысячи тонн опасной гречихи обнаружили в Алтайском крае.
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