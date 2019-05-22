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22 мая
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Происшествия

Алтайские любовники зверски убили старушку

Сожителей из Смоленского района признали виновными в убийстве престарелой женщины. Их приговорили к длительным срокам, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
pixabay.com

Следствие и суд установили, что вечером 4 апреля 2018 года пьяные обвиняемые пришли к знакомой пожилой женщине, чтобы взять в долг деньги. Когда хозяйка отказала и потребовала покинуть дом, злоумышленники решили совершить разбойное нападение и убить пенсионерку.

Пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, они нанесли ей множественные удары в область головы взятыми в доме предметами, после чего задушили, —сообщают в ведостве.

Убедившись, что 79-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, и не найдя в доме деньги и ценности, обвиняемые сбежали, но вскоре их задержали.

Обвиняемые не признали вину. Сожителей приговорили к 18-ти и 14-ти годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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