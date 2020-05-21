Алтайские медики обратились в СК по поводу коронавирусных выплат, началась проверка

Заместитель руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Александр Жеребцов принял решение о незамедлительной организации процессуальной проверки по обращению медицинских работников.
К нему обратились сотрудники младшего медицинского персонала рубцовской больницы.
«Целью для обращения в следственный орган стало обстоятельство неполной выплаты компенсационных денежных средств за период работы госпиталя», — говорят в СК.
Медики с самого первого дня находятся в стенах госпиталя, оказывая помощь больным. Сейчас там лечится более 40 пациентов.
Следователям предстоит выяснить обстоятельства, при которых работники не полностью получили положенные выплаты.