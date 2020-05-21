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Происшествия

Алтайские медики обратились в СК по поводу коронавирусных выплат, началась проверка

Медперсонал городской больницы № 3 Рубцовска, на базе которой развернули госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, обратились в следственный комитет. Трем медикам не полностью выплатили компенсации, рассказали в ведомстве.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Заместитель руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Александр Жеребцов принял решение о незамедлительной организации процессуальной проверки по обращению медицинских работников.

К нему обратились сотрудники младшего медицинского персонала рубцовской больницы.

«Целью для обращения в следственный орган стало обстоятельство неполной выплаты компенсационных денежных средств за период работы госпиталя», — говорят в СК.

Медики с самого первого дня находятся в стенах госпиталя, оказывая помощь больным. Сейчас там лечится более 40 пациентов.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства, при которых работники не полностью получили положенные выплаты.

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