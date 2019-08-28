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Происшествия

Алтайские парни угнали у коллеги машину и бросили ее горящей в соседнем регионе

Двое жителей Волчихинского района угнали у местного жителя Toyota Camry. Ночью они решили покататься и пересекли границу Алтайского края. Полицейские нашли автомобиль полностью сгоревшим, сообщили в краевом ГУ МВД.

Сгоревшая Toyota Camry.
Сгоревшая Toyota Camry.
22.мвд.рф

Машину двое мужчин 1988 и 2000 годов рождения угнали у своего коллеги в селе Столбово Каменского района. Когда владелец авто уснул, злоумышленники взяли ключи и поехали кататься.

На следующий день полностью сгоревший автомобиль обнаружили в Новосибирской области около станции Тараданово (недалеко от границы с Алтайским краем).

Угонщики рассказали, что машина загорелась, когда они пытались выехать на ней из кювета. После этого молодые люди несколько дней скрывались от правоохранителей.

Сумма материального ущерба, причиненного владельцу иномарки, составила более 400 тысяч рублей. Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

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