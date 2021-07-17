Алтайские подростки вытащили из реки тонущих бабушку с внучками

Отдохнуть и искупаться пришли бабушка и две внучки. На пляже было довольно много отдыхающих.

Старшая внучка на надувном крокодиле поплыла к бабушке и младшей сестре на отмель посреди речки, но на самом глубоком месте девочку сбросило течением, и она начала тонуть, сообщают «Вести Алтай». За ней бросились родные, но выплыть так и не могли. Семью начало тянуть ко дну.

Люди с испугом наблюдали за происходящим с берега. А два девятиклассника Артем и Матвей ринулись в воду и стали спасителями для детей и женщины.

Героями себя подростки не считают. Говорят то, что другие бездействовали — это от воспитания зависит, пишет «Бийский рабочий». И теперь знают, что на воде случается всякое, и на помощь никто может так и не прийти.