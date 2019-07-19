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Происшествия

Алтайские пограничники помогли остановить международного террориста

Российские пограничники поймали иностранца, осужденного за рубежом за участие в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Алтайскому краю вычислили его и доложили коллегам из других регионов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оружие.
Оружие.
Анна Зайкова

44-летний мужчина 9 лет сидел в колонии строгого режима за посягательство на конституционный строй своей республики и распространение идей религиозного экстремизма и сепаратизма. После освобождения он прилетел в Россию, где в краснодарском международном аэропорту «Пашковский» его встретили пограничники.

В Россию выходец из Ближнего Зарубежья прибыл из столицы одной из республик Центральной Азии на борту регулярного авиарейса.

«В связи с причастностью к террористической деятельности, он через государственную границу не пропущен и обратным рейсом возвращен по обратному маршруту», — рассказали в ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

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