Алтайские пограничники за выходные спасли более 30 человек из белого плена

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю за 18 и 19 января, когда в регионе бушевала метель, спасли жизни более 30 иностранных и российских граждан. Люди могли погибнуть в снежном плену на территории Третьяковского района. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС.

Застрявшие на границе

В ночь с 17 по 18 января на границе застряла группа людей, среди которых были дети. Они направлялись в Казахстан, но не смогли доехать до казахстанского пункта пропуска. Администрация Третьяковского района организовала в школе ближайшего села пункт обогрева, но добраться туда люди не могли.

Узнав о случившемся, сотрудники погранзаставы на снегоходах более 4 часов, совершая один рейс за другим, эвакуировали людей.

Действия сил и средств координировал межведомственный оперативный штаб, работавший в ГУ МЧС России по Алтайскому краю и Центр управления в кризисных ситуациях.

Со второй попытки

Утром 18 января глава Третьяковского района Николай Каверин сообщил, что одна из жительниц села Крючки нуждается в экстренной медицинской помощи. Автомобилям было уже не проехать по заметенным дорогам. На помощь снова пришли пограничники.

Из-за нулевой видимости и сильного ветра им только со второй попытки на снегоходах удалось добраться до Крючков, откуда транспортировали больную женщину к машине скорой помощи и сотрудникам МЧС.

Перекрытие дорог , метель. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

20 машин под снегом

В этот же день к пограничникам обратились полицейские Третьяковского района. Они рассказали, что недалеко от Староалейского в снежный занос попали около 20 авто. В одной из машин находился ребенок 6 лет.

При эвакуации, снегоход с ребенком застрял в снегу, но сотрудник пограничной заставы взял девочку на руки, прошел около километра пешком и доставил её в безопасное место.

В дни непогоды представители самых разных служб и структур вместе с подразделениями МЧС России делали всё от них зависящее, чтобы не допустить серьёзных происшествий. 21 января службы продолжают работать в повышенной готовности.