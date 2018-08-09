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9 августа
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Алтайские полицейские нашли угнанный автомобиль раньше, чем владелец заметил его пропажу

В Бийске полицейские нашли угнанный раньше, чем владелец заметил пропажу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Диск, колесо.
Диск, колесо.
altapress.ru

Ночью дежурный экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль. За рулем был пьяный 22-летний бийчанин, у которого не оказалось никаких документов и прав управлять машиной. Молодой человек не смог пояснить, чей это автомобиль, поэтому полицейские его задержали, а изъятый транспорт отправили на спецстоянку.

Через несколько часов в дежурную часть полиции обратился мужчина. Он рассказал, что ночью со двора пропал недавно купленный автомобиль. Полицейские сообщили, что нашли его машину. Пострадавший был приятно удивлён, отмечают в ведомстве.

По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного собрали административный материал, потому что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и у него не было прав.

Суд назначил задержанному наказание в виде десяти суток административного ареста. Обвиняемый находится в изоляторе временного содержания.

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