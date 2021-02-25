Алтайские полицейские показали видео эпичного задержания должностных лиц за взятку более 3 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю и бойцы Росгвардии задержали граждан, в том числе должностных лиц. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об агрономе Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории и специалисте отдела карантинного фитосанитарного надзора регионального Управления Россельхознадзора, уточняет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, с 2019 по февраль 2021 года подозреваемые действовали на территории Михайловского, Кулундинского районов и города Славгорода.

Там они выдавали заключения о карантинном фитосанитарном состоянии пшеницы, лесо- и пиломатериалов без проведения осмотра и фактического исследования продукции, перевозимой в одну из республик ближнего зарубежья.

Согласно материалам следствия, подозреваемые получали за свои услуги взятки. Их общая сумма превышает 3,8 млн рублей.

«Правоохранители провели тщательную подготовку к задержанию подозреваемых. В операции участвовали 23 сотрудника полиции, задействовали авиацию — вертолет», — отметили в алтайском МВД.

У задержанных изъята документация, оргтехника, сотовые телефоны. Никто из них не оказал сопротивления правоохранителям. Мероприятия проводились одновременно на территории нескольких населенных пунктов края.

В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 290 УК РФ «Получение взятки».