Алтайские полицейские раскрыли ночную кражу по горячим следам

В Локтевском районе Алтайского края полицейские оперативно раскрыли кражу 30 тыс. рублей и двух блоков сигарет из незакрытого автомобиля. Об этом сообщает сайт ведомства.

С заявлением о краже в полицию обратился житель одного из сел. Он сообщил, что неизвестные похитили из принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2121, стоявшего во дворе дома, деньги и сигареты.

Полицейские быстро установили подозреваемого, которым оказался 18-летний местный житель. Вскоре его задержали, практически вся похищенная сумма у него была изъята — парень успел потратить только 400 рублей.

Молодой человек дал признательные показания. При этом он сообщил, что машина не была закрыта на ключ.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».