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Происшествия

Алтайские полицейские раскрыли убийство 16-летней давности

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в Заринске 16 лет назад, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Им оказался мужчина, судимый за аналогичное преступление в 2006 году.

Полиция.
Полиция.
Михаил Хаустов

Летом 2003 года мужчина и женщина из Заринска распивали спиртное. Мужчина после выпитого уснул на клумбе возле одного из домов, а его спутница присела на лавочку рядом. К ней подошел незнакомец, который предложил продолжить выпивать уже у него дома.

Потом он совершил в отношении нее насильственные действия и убил.

Выяснилось, он подозреваемый судим за аналогичные преступления. Он получил длительный срок лишения свободы по статьям 105 «Убийство» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Полицейских, которые раскрывали дело вместе со следователями, представят к поощрению, решил начальник алтайского главка МВД Андрей Подолян.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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