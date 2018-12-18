Алтайские полицейские спасли мужчину, который лежал в снегу у магазина

Полицейские выехали в район пригородного поселка Сорокино после сообщения о том, что в снегу заметили человека. В нескольких метрах от магазина сотрудники обнаружили мужчину. Он лежал в снегу и не шевелился.
Полицейские попытались отогреть его, разместив в салоне служебного автомобиля, и вызвали «скорую помощь».
Мужчина получил сильное обморожение конечностей и чуть не погиб от общего переохлаждения. Пока потерпевшему помогали медики, полицейские установили его личность и сообщили о случившемся его родственникам.
Сейчас жизни бийчанина ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.