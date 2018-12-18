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Алтайские полицейские спасли мужчину, который лежал в снегу у магазина

Бийские полицейские Василий Лебедкин и Виталий Савельев спасли мужчину, который замерзал в снегу у одного из магазинов, пишет ГУ МВД России по региону.

Полицейские, которые спасли мужчину.
Полицейские, которые спасли мужчину.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские выехали в район пригородного поселка Сорокино после сообщения о том, что в снегу заметили человека. В нескольких метрах от магазина сотрудники обнаружили мужчину. Он лежал в снегу и не шевелился.

Полицейские попытались отогреть его, разместив в салоне служебного автомобиля, и вызвали «скорую помощь».

Мужчина получил сильное обморожение конечностей и чуть не погиб от общего переохлаждения. Пока потерпевшему помогали медики, полицейские установили его личность и сообщили о случившемся его родственникам.

Сейчас жизни бийчанина ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

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