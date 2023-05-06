Алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму

Пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму в селе Огневка в Республике Алтай 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба комитета ГОЧС и ПБ по региону.

К пожарным за помощью обратились местные жители. Они сообщили, что молодой бык упал в яму глубиной около 3 м. На протяжении трех дней он не мог выбраться из ловушки.

Хозяин быка так и не объявился, а местным жителям не удалось самостоятельно вытащить животное.

Пожарные организовали операцию по спасению быка из ямы. Местные жители предоставили им в помощь трактор МТЗ-82.

Спасатели спустились в яму, обвязали быка пожарным рукавом и при помощи трактора вытащили его на свободу.

Бык оказался в полном порядке. После освобождения он, как ни в чем не бывало, отправился пастись в поле.

Ранее пожарные помогли междугороднему автобусу, который застрял ночью на алтайской трассе. Внутри находилось 52 пассажира, в том числе восемь детей.