6 мая
﻿
Происшествия

Алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму

Пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму в селе Огневка в Республике Алтай 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба комитета ГОЧС и ПБ по региону.

Алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму
Алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму
Комитет ГОЧС и ПБ по Республике Алтай

К пожарным за помощью обратились местные жители. Они сообщили, что молодой бык упал в яму глубиной около 3 м. На протяжении трех дней он не мог выбраться из ловушки.

Хозяин быка так и не объявился, а местным жителям не удалось самостоятельно вытащить животное.

Пожарные организовали операцию по спасению быка из ямы. Местные жители предоставили им в помощь трактор МТЗ-82.

Спасатели спустились в яму, обвязали быка пожарным рукавом и при помощи трактора вытащили его на свободу.

Бык оказался в полном порядке. После освобождения он, как ни в чем не бывало, отправился пастись в поле.

Ранее пожарные помогли междугороднему автобусу, который застрял ночью на алтайской трассе. Внутри находилось 52 пассажира, в том числе восемь детей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость