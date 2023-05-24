24 мая
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Происшествия

Алтайские пожарные спасли пять человек из горящего дома

Пожарные спасли трех взрослых и двух детей из горящего дома в Бийске 23 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Алтайские пожарные спасли пять человек из горящего дома
Алтайские пожарные спасли пять человек из горящего дома
ГУ МВД по Алтайскому краю

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Ильи Мухачева. Судя по опубликованным кадрам, пожар произошел в квартире - стены полностью выгорели. Жильцы оказались в опасности.

На место происшествия прибыло звено газодымозащитной службы. Они вывели из дома пять человек - в их числе двое детей.

Огонь тушили 16 пожарных и три автоцистерны. Площадь возгорания составила 12 кв. м.

"Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем", - сообщают в ведомстве.

Ранее пожарные приехали на вызов из-за не выключенной плиты в жилом доме в центре Барнаула.

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