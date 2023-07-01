Алтайские пожарные спасли пять человек из горящей многоэтажки в Бийске

В Бийске пожарные спасли пять жильцов многоквартирного дома, в котором начался пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в многоквартирном доме в Бийске

Пожар произошел в ночь на 1 июля на улице Пугачева. В одной из квартир многоэтажки загорелись вещи, образовалось сильное задымление.

На месте происшествия прибыли звенья газодымозащитной службы. Они спасли пять человек и эвакуировали еще восемь жильцов.

Пожар тушили 18 человек личного состава и три автоцистерны. Также использовалась автолестница.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Причина пожара выясняется.

Ранее пожарные эвакуировали 37 человек из горящей многоэтажки в Бийске. Возгорание произошло в 10-этажном жилом доме на улице Ильи Мухачева.



