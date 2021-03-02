Алтайские пожарные спасли раненую косулю

Сотрудники 35 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Василий Тыщенко и Сергей Кочкин увидели на трассе раненую косулю и не смогли оставить животное без помощи.

Сотрудники МЧС возвращались с пожара по федеральной трассе А-322. В районе села Новоалександровка Рубцовского района они обнаружили косулю, которую, очевидно, сбил автомобиль.

Издали за ней наблюдала другая косуля. Огнеборцы остановились и направились к пострадавшему животному.

Раненая косуля. vk.com/mchs22

«Испуганная косуля с мучительным звуком пыталась встать на поврежденные ноги. Несомненно, животное нуждалось в помощи. Специалисты чрезвычайного ведомства обратились к егерям охотхозяйства и до их приезда организовали охрану пострадавшей. Спасенное животное доставлено на лечение в ветклинику», — рассказали в МЧС.

В ведомстве призывают к осторожности на дорогах и помнить, что проезжую часть пересекают не только люди, но и животные.