Алтайские пожарные за сутки потушили два автомобиля

Рано утром в Новоалтайске загорелась иномарка. Когда на место приехали пожарные, горела панель управления внутри машины.
Вечером того же дня в Барнауле открытым огнем полыхало отечественное авто. Сгорел моторный отсек, кабина и электропроводка.
Причины пожаров устанавливаются.
«Зачастую пожары в автомобилях происходят из-за нарушения элементарных правил пожарной безопасности владельцами транспортных средств и таких причин, как замыкание электропроводки, утечки топлива в системе топливоподачи, из-за курения в салоне, небрежности водителей при перевозке легковоспламеняющихся грузов, а также из-за пролива и возгорания топлива», — отметили в ведомстве.
Спасатели просят автовладельцев вовремя проводить техобслуживание.