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Происшествия

Алтайские пожарные за сутки потушили два автомобиля

14 октября пожарные дважды выезжали на вызовы о горящих автомобилях в Барнауле и Новоалтайске, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Пожарные тушат автомобиль.
Пожарные тушат автомобиль.
22.mchs.gov.ru

Рано утром в Новоалтайске загорелась иномарка. Когда на место приехали пожарные, горела панель управления внутри машины.

Вечером того же дня в Барнауле открытым огнем полыхало отечественное авто. Сгорел моторный отсек, кабина и электропроводка.

Причины пожаров устанавливаются.

«Зачастую пожары в автомобилях происходят из-за нарушения элементарных правил пожарной безопасности владельцами транспортных средств и таких причин, как замыкание электропроводки, утечки топлива в системе топливоподачи, из-за курения в салоне, небрежности водителей при перевозке легковоспламеняющихся грузов, а также из-за пролива и возгорания топлива», — отметили в ведомстве.

Спасатели просят автовладельцев вовремя проводить техобслуживание.

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