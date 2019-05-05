«Горячие» выходные. На Алтае за майские праздники потушили более трехсот пожаров

3 мая в Алтайском крае было зарегистрировано 160 пожаров, 4 мая — 250. Как минимум 90% из них — это возгорание сухой травы. Пожарная охрана в эти дни практически не заезжала в подразделения — машины перемещались с одного выезда на другой. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Масштабных переходов огня с полей на жилые постройки пока что удалось избежать благодаря оперативным действиям пожарных. Хотя таких угроз возникало десятки.

В Краснощековском районе выгорело 40 гектаров сухой травы, в рядом с поселком Сибирская долина — 4 гектара, под Поспелихой 3 гектара. В населенные пункты огонь не вошел, случаев гибели и травмирования людей не зарегистрировано. В Первомайском районе огонь распространился по сухой траве в пойме реки, его оставили возле детского лагеря «Березка».

В Новоалтайске утром 5 мая чуть не сгорела маленькая часовня. Сначала ее подручными средствами тушили сотрудники патрульной группы МЧС и полиции, неравнодушные автомобилисты. Подоспевшая вовремя пожарная машина быстро остановила распространение огня. Жители, расположенных рядом коттеджей, не вышли из домов, хотя стена огня двигалась в их направлении.

Причина практически всех возгораний — чья-то неосторожность при обращении с огнем, случайная или умышленная. В ГУ МЧС отмечают, что виновников масштабных пожаров находят довольно часто.

Штрафы за нарушение пожарной безопасности Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа: на граждан 2−4 тыс. рублей;

на должностных лиц — 15−30 тыс. рублей;

на ИП — 30−40 тыс. рублей;

на юрлица — 200−400 тыс рублей. Источник: ст. 20.4 КоАП РФ.

С 1 мая в Алтайском крае введен особый противопожарный режим по постановлению правительства. На период его действия гражданам запрещено ходить в лес (за исключением тех, кто там работает), разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельхозназначения, особо охраняемых территориях, вдоль дорог, в зонах рек и озер, в селах и городах, дачных участках, на предприятиях.

Сотрудники и работники МЧС России все праздничные дни проводили рейды по садоводствам и населенным пунктам, задействовали беспилотники.