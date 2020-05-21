Алтайские рецидивисты сбавили активность

За четыре месяца 2020 года количество преступлений, которые совершили рецидивисты, снизилось на 6,5%, рассказали в алтайском главке полиции.

Работа полиции во время пандемии.

За это время сотрудники органов внутренних дел края держали на контроле 11,5 тыс. лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Снизить число преступлений помогли меры профилактики. В феврале этого года, например, правоохранители провели оперативно-профилактическую операцию «Рецидив». К участию в операции привлекались сотрудники филиалов уголовно-исполнительной инспекции, сотрудники полиции, члены народных дружин.

Планируются операции «Быт», «Надзор», «Участок» и «Повторник», рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Барнауле снизилось число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.