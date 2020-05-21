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Происшествия

Алтайские рецидивисты сбавили активность

За четыре месяца 2020 года количество преступлений, которые совершили рецидивисты, снизилось на 6,5%, рассказали в алтайском главке полиции.

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

За это время сотрудники органов внутренних дел края держали на контроле 11,5 тыс. лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Снизить число преступлений помогли меры профилактики. В феврале этого года, например, правоохранители провели оперативно-профилактическую операцию «Рецидив». К участию в операции привлекались сотрудники филиалов уголовно-исполнительной инспекции, сотрудники полиции, члены народных дружин.

Планируются операции «Быт», «Надзор», «Участок» и «Повторник», рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Барнауле снизилось число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

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