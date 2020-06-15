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Происшествия

Житель Алтайского края выложил ролик в соцсети и теперь ему грозит суд

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы алтайского управления Росгвардии обратили внимание на видеоролик в соцсети, на котором житель Новоалтайская выудил из реки оружие.

Выловленное оружие.
Выловленное оружие.
rosgvard.ru

На кадрах мужчина достает из реки Чесноковка при помощи магнита с веревкой различные предметы, среди которых ствол, приклад охотничьего огнестрельного гладкоствольного ружья, патрон и нож.

Росгвардейцы заинтересовались роликом. Они установили личность автора и выяснили, что владельцем оружия он не является и с заявлением о добровольной выдаче найденных оружия и боеприпасов не обращался.

Эту информацию передали в полицию.

Сотрудники отдела МВД по Новоалтайску выехали домой к «рыбаку» и обнаружили в его гараже ружье с нечитаемыми номерами.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой мужчина может быть привлечен к ответственности за незаконное хранение частей огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов и холодного оружия», — сообщили в управлении Росгвардии.

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