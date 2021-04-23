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Происшествия

Алтайские школьники хотели угнать автобус, впали в ярость и закидали его камнями

В Республике Алтай два 13-летних подростка из Маймы хотели угнать автобус, но не смогли и решили расправиться с ним, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Школьники закидали камнями автобусы.
Школьники закидали камнями автобусы.
04.мвд.рф

Школьники играли на берегу реки и заметили стоящие около дома автобусы ПАЗ 3205 и Hyundai Chorus. У подростков возникла мысль покататься на одном из них, так как дверь в салон была открыта, а в бардачке лежали ключи.

Дети попытались завести двигатель, но это не удалось.

«Разозлившись из-за неудачной попытки, школьники распылили по салону содержимое огнетушителя, а затем обкидали автобусы камнями, разбив при этом передние лобовые стекла. Свидетелем произошедшего стала соседка потерпевшего, которая сделала подросткам замечание, после чего они убежали», — рассказывают в полиции.

Сумма причиненного ущерба, по оценке хозяина машин, составила 20 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждение чужого имущества».

В беседе со стражами порядка подростки признались в содеянном.

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