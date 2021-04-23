Алтайские школьники хотели угнать автобус, впали в ярость и закидали его камнями

Школьники играли на берегу реки и заметили стоящие около дома автобусы ПАЗ 3205 и Hyundai Chorus. У подростков возникла мысль покататься на одном из них, так как дверь в салон была открыта, а в бардачке лежали ключи.
Дети попытались завести двигатель, но это не удалось.
«Разозлившись из-за неудачной попытки, школьники распылили по салону содержимое огнетушителя, а затем обкидали автобусы камнями, разбив при этом передние лобовые стекла. Свидетелем произошедшего стала соседка потерпевшего, которая сделала подросткам замечание, после чего они убежали», — рассказывают в полиции.
Сумма причиненного ущерба, по оценке хозяина машин, составила 20 тыс. рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждение чужого имущества».
В беседе со стражами порядка подростки признались в содеянном.