Алтайские школьники хотели угнать автобус, впали в ярость и закидали его камнями

В Республике Алтай два 13-летних подростка из Маймы хотели угнать автобус, но не смогли и решили расправиться с ним, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Школьники играли на берегу реки и заметили стоящие около дома автобусы ПАЗ 3205 и Hyundai Chorus. У подростков возникла мысль покататься на одном из них, так как дверь в салон была открыта, а в бардачке лежали ключи.

Дети попытались завести двигатель, но это не удалось.

«Разозлившись из-за неудачной попытки, школьники распылили по салону содержимое огнетушителя, а затем обкидали автобусы камнями, разбив при этом передние лобовые стекла. Свидетелем произошедшего стала соседка потерпевшего, которая сделала подросткам замечание, после чего они убежали», — рассказывают в полиции.

Сумма причиненного ущерба, по оценке хозяина машин, составила 20 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждение чужого имущества».

В беседе со стражами порядка подростки признались в содеянном.