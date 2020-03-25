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Происшествия

Алтайские силовики отправили под суд иностранного контрабандиста

В Алтайском крае нашли контрабандиста, который вывозил российский лес за границу. Он договорился с местными предпринимателями, чтобы сделать подложные документы для перевозки груза, рассказали в УТ МВД России по СФО.

Экспорт древесины.
Экспорт древесины.
Пресс-служба Алтайской таможни.

Летом 2019 года 59-летний иностранец встретился с двумя частными предпринимателями из Алтайского края. Он договорился с ними об изготовлении подложных товарно-сопроводительных документов, чтобы легализовать перевозку леса через границу.

После этого мужчина приобрел лесоматериалы хвойных пород, сообщил пособникам дату отправления груза, номера регистрационных знаков транспортных средств, чтобы те оформили сопроводительные и разрешительные документы.

Таким образом он поступил не менее семи раз. Всего подозреваемый вывез пиломатериалов на сумму более 1,2 млн рублей.

За совершение этого преступления ему грозит семь лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Действия иностранца пресекли сотрудники Алтайского линейного управления МВД России, краевого управления ФСБ, Алтайской таможни и пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

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