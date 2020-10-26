Алтайские силовики повязали сбытчика крупной партии героина

Сначала силовики изъяли «пробную» партию в тайнике, оборудованном обвиняемым на одной из трасс Иркутской области.
Основной же объем героина продавец привез на личном автомобиле в Барнаул и спрятал возле здания в спальном районе. Об этом он сказал потенциальному покупателю.
Сделка не удалась. Продавца задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю после того, как забрали товар.
Свою вину наркоторговец признал в полном объеме, сообщили в ведомстве.
Уголовное дело на него уже передали на рассмотрения суда.