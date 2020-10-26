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Происшествия

Алтайские силовики повязали сбытчика крупной партии героина

32-летний уроженец Средней Азии, живущий в Иркутске, нашел жителя Алтайского края, которому предложил купить героин по цене 1,4 млн рублей за кг. Далее сделка шла уже под контролем оперативников ФСБ.

Изъятие наркотиков, героин.
Изъятие наркотиков, героин.
22.fskn.gov.ru

Сначала силовики изъяли «пробную» партию в тайнике, оборудованном обвиняемым на одной из трасс Иркутской области.

Основной же объем героина продавец привез на личном автомобиле в Барнаул и спрятал возле здания в спальном районе. Об этом он сказал потенциальному покупателю.

Сделка не удалась. Продавца задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю после того, как забрали товар.

Свою вину наркоторговец признал в полном объеме, сообщили в ведомстве.

Уголовное дело на него уже передали на рассмотрения суда.

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