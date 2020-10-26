Алтайские силовики повязали сбытчика крупной партии героина

32-летний уроженец Средней Азии, живущий в Иркутске, нашел жителя Алтайского края, которому предложил купить героин по цене 1,4 млн рублей за кг. Далее сделка шла уже под контролем оперативников ФСБ.

Сначала силовики изъяли «пробную» партию в тайнике, оборудованном обвиняемым на одной из трасс Иркутской области.

Основной же объем героина продавец привез на личном автомобиле в Барнаул и спрятал возле здания в спальном районе. Об этом он сказал потенциальному покупателю.

Сделка не удалась. Продавца задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю после того, как забрали товар.

Свою вину наркоторговец признал в полном объеме, сообщили в ведомстве.

Уголовное дело на него уже передали на рассмотрения суда.