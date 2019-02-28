Алтайские силовики во время спецоперации задержали фальшивомонетчиков

В Новосибирской области спецслужбы из Алтайского края задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр, сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, задержанные молодые люди, 1990, 1991, 1998 и 1995 годов рождения — жители Новосибирской области. Они могут быть причастны к сбыту поддельных купюр в различных торговых точках Алтайского края. В общей сложности полицейские изъяли у подозреваемых около полумиллиона фальшивых рублей.

Спецоперацию проводили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю и УМВД России по Барнаулу вместе с сотрудниками регионального Управления ФСБ России, — отмечают в ведомстве.

Во время обысков по двум адресам в Новосибирске полицейские в общей сложности изъяли 93 фальшивых денежных купюры номиналом 5 тысяч рублей. Также по месту жительства подозреваемых изъяли ноутбуки, сотовые телефоны, документы.

Известно, что трое подозреваемых ранее были судимы по различным статьям. Полицейские возбудили уголовное дело.