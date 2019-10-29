Алтайские следователи изобличили насильника и убийцу спустя 15 лет

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю раскрыли преступление, совершенное в условиях неочевидности 15 лет назад. Тогда мужчина изнасиловал и убил женщину, но за это преступление не ответил. Материалы уголовное дела изучили повторно, и после проведения экспертиз мужчине предъявили обвинение, и под тяжестью доказательств он признался.

Это случилось сентябрьским вечером 2003 года. На тот момент обвиняемому был лишь 21 год. В Заринске, где он и жил до недавнего времени, он встретил 55-летнюю женщину. Предложил вместе выпить. Она согласилась.

Мужчина и женщина поднялись по лестнице в подъезде одного из жилых домов и устроились выпивать. Тем временем у молодого человека возник умысел на совершение сексуального насилия. Он не менее 13 раз ударил собутыльницу, а затем изнасиловал ее и, как пишет СУ СКР, «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера».

Женщина оказывала ему активное сопротивление. Видимо, именно поэтому мужчина задушил ее платком. Совершив эти преступления, он скрылся.

Длительное время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. И только спустя более 15 лет следователи, изучив повторно материалы уголовного дела, назначили ряд судебных экспертиз по изъятым с места преступления биологическим следам. Анализируя полученные результаты экспертиз, сотрудниками СК была установлена личность мужчины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. Под тяжестью собранных следствием доказательств, рецидивист признался в совершении преступления, рассказав об обстоятельствах и мотивах его совершения", — рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

Мужчине предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ: убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд.