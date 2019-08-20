Алтайские следователи по окурку вычислили виновного в смертельном пожаре

В Барнауле в начале мая в одном из многоквартирных домов произошел пожар, в котором погиб пожилой мужчина-инвалид. Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, причиной пожара был окурок, который залетел на балкон.

Проведенными экспертизами установлено, что пожар произошел от тлеющего табачного изделия,

Найденные на балконе и под ним окурки были от сигарет очень редкой марки. Следователи проверили соседей и выяснили, что такие сигареты курит мужчина, живущий этажом выше. Остальные не курят совсем. Позже выяснилось, что слюна на изъятой в ходе осмотра места происшествия сигарете принадлежит обвиняемому.

В тот день он не потушил сигарету и бросил вниз из окна. Спустя час начался пожар на балконе ниже этажом. Потом огонь охватил прилегающую комнату, где был пожилой мужчина. Он не смог покинуть место пожара. Спустя несколько дней пенсионер скончался от острого отравления окисью углерода и ожога дыхательных путей.

Обвиняемый дал признательные показания и написал явку с повинной. Дело направили в суд.