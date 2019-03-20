Следователи выясняют, почему трехлетнюю девочку насильно забрали в детдом Барнаула

В сети появилось видео , на котором сотрудники детского дома, подразделения по делам несовершеннолетних и полицейские забирают из квартиры маленькую девочку. При этом мать ребенка утверждает, что не лишена родительских прав и ребенка у нее забрали незаконно.

Подробности истории мать трехлетней девочки рассказала в паблике Barnaul22. По ее словам, ребенка в детский дом сдал отец, который пришел в полицию и сказал, что это неизвестный ребенок. К слову, что у женщины трое детей. Еще одна дочь сейчас в доме малютки.

К дочери, которую забрали в детдом недавно, мать приезжала несколько раз и в итоге решила забрать ее домой.

Дарья,

жительница Барнаула , мать девочки:

Мы далеко не бедная семья. Ребенок по месту прописки, в хороших условиях. Мы не какие-то бомжи, не из низшего общества люди, не алкаши, не наркоманы. Ребенок содержался в идеальных условиях. В тот день, когда я ее забрала, я сразу позвонила в детский дом, объяснила ситуацию, что забрала дочь. Так как я не лишена и не ограничена в материнских правах. Я имею право забрать ребенка.

На видео попал момент визита представителей детдома и правоохранителей. Женщина утверждает, что один мужчина начал избивать ее.

Дарья,

жительница Барнаула, мать девочки:

Я нахожусь в положении на 10 неделе беременности. Я очень сильно закричала от боли, от шока. Я, мама, мамина подруга побежали защищать дочь. Он избивал всех.

Ребенок и ягоды. Еда. СС0

Позже в ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали, что 16 марта из одного из детских домов Барнаула в полицию поступило заявление. В нем сообщалось, что мать самовольно забрала ребенка.

По факту инцидента, который произошел, когда несовершеннолетнюю изымали из квартиры, где находились лица, не имеющие отношения к девочке, начальник УМВД России по Барнаулу, полковник полиции Максим Гердт назначил проверку.

Также в полиции отметили, что инициирована процедура лишения родительских прав многодетной матери, которая ранее отказалась воспитывать и содержать ребенка.

В СУ СКР по Алтайскому краю заявили о начале доследственной проверки информации и действий органов полиции и опеки.

Людмила Рязанцева,

старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ: