Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Следователи выясняют, почему трехлетнюю девочку насильно забрали в детдом Барнаула

В сети появилось видео, на котором сотрудники детского дома, подразделения по делам несовершеннолетних и полицейские забирают из квартиры маленькую девочку. При этом мать ребенка утверждает, что не лишена родительских прав и ребенка у нее забрали незаконно.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Подробности истории мать трехлетней девочки рассказала в паблике Barnaul22. По ее словам, ребенка в детский дом сдал отец, который пришел в полицию и сказал, что это неизвестный ребенок. К слову, что у женщины трое детей. Еще одна дочь сейчас в доме малютки.

К дочери, которую забрали в детдом недавно, мать приезжала несколько раз и в итоге решила забрать ее домой.

Дарья,
жительница Барнаула, мать девочки:

Мы далеко не бедная семья. Ребенок по месту прописки, в хороших условиях. Мы не какие-то бомжи, не из низшего общества люди, не алкаши, не наркоманы. Ребенок содержался в идеальных условиях. В тот день, когда я ее забрала, я сразу позвонила в детский дом, объяснила ситуацию, что забрала дочь. Так как я не лишена и не ограничена в материнских правах. Я имею право забрать ребенка.

На видео попал момент визита представителей детдома и правоохранителей. Женщина утверждает, что один мужчина начал избивать ее.

Дарья,
жительница Барнаула, мать девочки:

Я нахожусь в положении на 10 неделе беременности. Я очень сильно закричала от боли, от шока. Я, мама, мамина подруга побежали защищать дочь. Он избивал всех.

Ребенок и ягоды. Еда.
Ребенок и ягоды. Еда.
СС0

Позже в ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали, что 16 марта из одного из детских домов Барнаула в полицию поступило заявление. В нем сообщалось, что мать самовольно забрала ребенка.

По факту инцидента, который произошел, когда несовершеннолетнюю изымали из квартиры, где находились лица, не имеющие отношения к девочке, начальник УМВД России по Барнаулу, полковник полиции Максим Гердт назначил проверку.

Также в полиции отметили, что инициирована процедура лишения родительских прав многодетной матери, которая ранее отказалась воспитывать и содержать ребенка.

В СУ СКР по Алтайскому краю заявили о начале доследственной проверки информации и действий органов полиции и опеки.

Людмила Рязанцева,
старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ:

В ходе проверки следователям предстоит выяснить обстоятельства, при которых дети жительницы краевого центра оказались в детском доме. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, а также органов опеки и попечительства на предмет злоупотребления должностными полномочиями.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость