Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 августа 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Алтайские следователи возбудили дело об убийстве после исчезновения бездомного

В Алтайском крае следователи разыскивают мужчину без определенного места жительства Александра Булахтина. Он пропал в селе Алтайское. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Поиски пропавших, МЧС.
Поиски пропавших, МЧС.
Архив ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина исчез утром 16 мая.

Приметы

  • возраст на вид 68−70 лет,
  • рост около 180 см,
  • средней полноты,
  • лицо овальное бледное,
  • глаза голубые,
  • волос прямой короткий седой, лобные залысины.

Особые приметы

  • при ходьбе сутулится, ходит в развалку.

Был одет

  • футболка черного цвета,
  • куртка и брюки защитного цвета (бело-черные),
  • галоши черного цвета.
Пропал Александр Булахтин.
Пропал Александр Булахтин.
altai-krai.sledcom.ru

Следственные органы обращаются ко всем, кто что-то знает о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в Белокурихе (8−385−77) 20−4-84 или 02.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость