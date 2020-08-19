Алтайские следователи возбудили дело об убийстве после исчезновения бездомного

По данным следствия, мужчина исчез утром 16 мая.
Приметы
- возраст на вид 68−70 лет,
- рост около 180 см,
- средней полноты,
- лицо овальное бледное,
- глаза голубые,
- волос прямой короткий седой, лобные залысины.
Особые приметы
- при ходьбе сутулится, ходит в развалку.
Был одет
- футболка черного цвета,
- куртка и брюки защитного цвета (бело-черные),
- галоши черного цвета.
Пропал Александр Булахтин.
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Следственные органы обращаются ко всем, кто что-то знает о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в Белокурихе (8−385−77) 20−4-84 или 02.